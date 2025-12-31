Итоги-2025: поток туристов в Тюменскую область превысит 4 млн человек

Тюменская область укрепляет свои позиции как туристический регион - третий год подряд у нас приезжает более 4 млн гостей.
"Количество туристических поездок в Тюменскую область, по предварительным данным, в этом году превысит 4 миллиона. 45% гостей возвращаются снова! Целых 1,8 миллиона человек решили вновь отдохнуть в Тюменской области. Термальный сезон собрал свыше 100 000 гостей на наших источниках", - сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.
В этом году Тюменская область стала финалистом проекта "Открой твою Россию". Были сформированы и представлены три туристических проекта для гостей из Китая, Индии и стран арабского мира.
