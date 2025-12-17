Ледовая переправа через Иртыш начинает работать в Тобольске

Движение по ледовой переправе Тобольск–Бекерево открывается 17 декабря в 12:00, пока проезд разрешен на транспорте с максимальной массой до 3 тонн.
Накануне специалисты повели подготовку ледового покрытия и проверили его толщину. "Прошу вас быть особенно внимательными и строго соблюдать все необходимые меры безопасности при нахождении на льду", - обратился к горожанам глава Тобольска Петр Вагин.
