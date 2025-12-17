Арктическая ипотека стала доступнее на Ямале

Арктическая ипотека стала доступнее, ею теперь могут воспользоваться не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, сообщили в правительстве Ямала.

Для многодетных родителей отменено возрастное ограничение до 36 лет. В городах, где нет активного строительства многоквартирных домов, можно приобрести жильё на вторичном рынке.

По данным из открытых источников, по этому виду ипотека с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья выдается по ставке до 2% годовых на срок до 20 лет. Ямал в тройке лидеров по выдаче Арктической ипотеки среди регионов Российской Арктики. Программа действует с конца 2023 года. За этой время ей воспользовались 1 906 семей.