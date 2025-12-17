В Тюмени удаляют раковые опухоли желудка и кишечника без разрезов

В тюмеском 2Медгороде" 62-летней пациентке с предраковым состоянием (внутрислизистый рак) провели эндоскопическую диссекцию в подслизистом слое, на следующий день она начала ходить, а через три дня была выписана домой. Гистологическое заключение подтвердило радикальное удаление опухоли. Без единой раны борется с раковыми опухолями пациентов заведующий эндоскопическим отделением "Медгорода" Константин Щепкин.

Метод эндоскопической диссекции в подслизистом слое (ЭДПС) применяется для удаления опухолей желудка, пищевода и кишечника на ранних стадиях. Щепкин - единственный врач в регионе, выполняющий такие операции на постоянной основе. Суть метода в том, что стенка органа аккуратно расслаивается, новообразование выделяется единым фрагментом. Преимущества - нет разрезов, полное сохранение органа, точное удаление опухоли с чистыми краями, быстрое восстановление пациента.

"Эти операции показывают возможности современных технологий и мастерства врачей в лечении онкологии наиболее бережным способом", - отмечают в региональном депздраве.