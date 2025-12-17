В Тюмени продолжают очищать от наледи дорогу, где утром образовался фонтан из воды

14:35 17 декабря 2025
Скриншот @Tyumen72chs

Утром у пересечения улиц Мельничная и Фабричная прямо на дороге начал бить фонтан, по словам очевидцев, высота струй достигала двух метров. Порыв был оперативно устранен, а образовавшуюся наледь еще устраняют.

Информация об инциденте в водоканал поступила в 8:10. Прибывшие на место две аварийно-восстановительные бригады выяснили, что проблема в гидранте и оперативно его заменили. Водоснабжение домов было восстановлено через два часа. Сейчас службы тюменского водоканала убирают наледь с проезжей части, сообщили в "Росводоканал Тюмень".

Теги: ЖКХ , Тюмень Водоканал
