Эксперт: Как воспитать в детях бережное отношение к ресурсам без скупердяйства

Воспитать в ребенке осознанное и бережное отношение к ресурсам, не скатываясь в скупость, — задача, которая волнует многих родителей. Своим мнением на этот счет поделился Владимир Лифантьев, эколог, блогер, член Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ.

По словам эксперта, ключевых принципа два. Первый - подавать личный пример. Дети учатся, глядя на взрослых. Если родители экономят воду, сортируют отходы и разумно подходят к покупкам, это становится для ребенка нормой.

Второе - объяснять логику своих действий. Бережливость — это не только про сдачу макулатуры. Важно рассказывать, почему мы выключаем свет, зачем используем вещи повторно и к чему приводит бездумное потребление.

Владимир Лифантьев привел вдохновляющий пример из Челябинска. После рекультивации местной свалки инженеры не остановились на простом сжигании выделяемого ей газа. Они начали преобразовывать его в электроэнергию, получая 5 мегаватт. Затем они нашли применение и мусорному фильтрату — жидкости, образующейся при разложении отходов. С помощью системы обратного осмоса из нее стали добывать воду.

"Имея воду и электричество, они поставили несколько ангаров гидропоники и выращивают цветы на весь город-миллионник Челябинск. Казалось бы, закрытая свалка, но она дает и электроэнергию и воду", — отметил эколог.

Этот проект, по его мнению, — яркий пример научного подхода к вторичному использованию ресурсов, который должен стать нормой жизни.

Эксперт уверен, что со временем бережное отношение к планете станет важным критерием оценки личности. "В нынешнее время говорят о том, что человек экологичный, человек смотрит на будущее развитие планеты. Это уже некоторый архетип восприятия человека", — подчеркнул Лифантьев.

Формируя у детей такое "экологичное" сознание через личный пример и объяснения, мы воспитываем не скупердяев, а ответственных людей, чьи действия направлены на устойчивое развитие и сохранение ресурсов для будущих поколений.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".