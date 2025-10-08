Бережливое производство становится новой бизнес-идеологией России

Политолог и основатель экспертного "Клуба Регионов" Сергей Старовойтов считает, что принципы бережливого сознания и управления прочно вошли в российскую деловую и общественную жизнь, превратившись в ключевую часть личных и корпоративных стратегий.

По его словам, сегодня сложно представить современного предпринимателя, который не задумывается о внедрении бережливых технологий. Это касается не только эффективности производства, но и более широких вопросов: защиты природы, сохранения ресурсов и заботы о сотрудниках.

"Отрадно, когда предприниматель понимает, что его сотрудники — это еще и его сограждане, а ресурсы, которые он использует в работе — лес, вода, нефть — это достояние не только этого поколения, но и будущих", — подчеркнул Старовойтов.

Эксперт отметил растущую тенденцию среди бизнесменов разного уровня говорить на "языке бережливости, ценностей и защиты национальных богатств". Это, по его мнению, создает ощущение сопричастности к развитию страны.

Сергей Старовойтов также указал на прямую коммерческую выгоду от следования этим принципам: компании, внедряющие бережливое производство, получают больше симпатий от людей, а их потребители становятся более лояльными.

"Бережливость делает всех нас единомышленниками, разделяющими общие ценности", — резюмировал политолог.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".