В новогодние праздники тюменские автоинспекторы проводят разъяснительную работу

Сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздники проводят разъяснительную работу на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области, контроль ДПС на трассах усилен.

Автоинспекторы информируют водителей об опасных нарушениях ПДД, которые рано или поздно приводят к дорожным авариям с ранеными или даже погибшими людьми.

Сотрудники Госавтоинспекции, анализируя статистические данные дорожной аварийности за последние 5 лет, выявили ТОП-3 самых опасных нарушений Правил дорожного движения, которые стали причинами ДТП на тюменских трассах: превышение скорости либо несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение правил дистанции, выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона,

"Опасность этих нарушений подтверждается реальной статистикой: каждое третье ДТП в регионе произошло из-за несоблюдения скоростного режима или несоответствия скорости дорожным и погодным условиям, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Самыми тяжелыми по последствиям остаются дорожные аварии, случившиеся из-за выезда на встречную полосу", добавил Андрей Миллер.

Останавливая водителей на трассах, автоинспекторы убеждают их не торопиться, не совершать опасных маневров на дороге, учитывать погодные условия, скользкость проезжей части и применять зимний стиль вождения, более осторожный и ответственный, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.