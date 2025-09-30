Бережливость как искусство: Почему главный ресурс — это нестандартное мышление

Интересный разговор об осознанном потреблении и эффективным управлением ресурсами сложился у нас с Михаилом Мельцером, председателем Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.

Отвечая на вопрос о ключевых изменениях в мышлении россиян как показателе успеха проектов по бережливости, Михаил отметил, что строить прогнозы на несколько лет вперёд рискованно, но он готов предположить.

Главный тренд: творческий подход

По его мнению, главным условием для эффективной бережливости может и должен стать творческий подход. Для России исторически характерно нестандартное решение проблем, которые для других кажутся нерешаемыми: "Я возглавляю областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и вижу, какие замечательные умы есть в нашей стране и регионе. Уверен, они смогут найти новые способы решения задач, которые сегодня требуют слишком много ресурсов".

Суть бережливости — эффективное использование того, что есть

Михаил подчеркивает, что суть бережливости — не в экономии ради экономии, а в умении максимально эффективно и нестандартно использовать имеющиеся ресурсы: "Не нужно ждать, когда придут и всё дадут. Нужно ставить перед собой задачу и решать её теми силами, что есть. На примере наших общественных организаций я вижу: это работает. Когда ты уверен, что что-то необходимо сделать, ресурсы начинают находиться сами — ты начинаешь видеть возможности там, где другие их не замечают. Это самое важное".

Важность уважения к труду и доверию

Ещё один важный момент — ответственное отношение не только к своему, но и к чужому труду. Это колоссально повышает общую эффективность.

Яркий пример — проект Альянса социально ориентированных НКО ТО "Банк времени", где люди обмениваются часами своего труда в рамках целого сообщества.

"Я могу прочитать двухчасовую лекцию, а мой "должник" может отработать эти два часа не мне лично, а любому другому члену сообщества. Время становится валютой, а система — пространством доверия. Это умение договариваться, ценить друг друга и уважать труд. Мы пытаемся приумножить общий "пирог", а не урвать себе кусок побольше от имеющейся "краюшки хлеба"", - рассказал Михаил.

Будущее зависит от нас

Особенно обнадёживает, что дети уже сейчас очень осознанно относятся к таким процессам, считает Мельцер.

"Я уверен, что если мы научимся творчески подходить к делу, уважать и свой, и чужой труд, а также дорожить доверием — тогда через 5–10 лет Россия действительно сможет стать примером для всего мира".

Напоминаем, что интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".