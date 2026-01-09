Рынок труда России в 2026 году продолжит сталкиваться с дефицитом кадров

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин считает, наиболее острая нехватка работников сохранится в обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, сфере услуг и информационных технологиях. Производственный сектор испытывает острейшую потребность в инженерных кадрах, специалистах по автоматизации и робототехнике, что объясняется курсом на технологический суверенитет и импортозамещение в базовых и критически важных отраслях реального сектора экономики.

"Машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, микроэлектроника формируют устойчивый спрос на выпускников технических вузов. Уровень заработных плат в данных сферах демонстрирует опережающий рост относительно среднерыночных показателей", — отметил Дмитрий Морковкин.

Цифровизация экономики сохраняет высокую динамику, что определяет востребованность специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, информационной безопасности и анализа больших данных. Работодатели готовы предлагать конкурентоспособные условия даже начинающим профессионалам при наличии у них практических навыков и способности к развитию своих компетенций.

Сфера здравоохранения переживает кадровый голод, усугубляемый старением населения и возросшими требованиями к качеству медицинской помощи.

Строительная отрасль, логистика и транспорт продолжают испытывать нехватку как рабочих специальностей, так и управленческих кадров среднего звена. В логистике работодатели готовы даже принимать сотрудников и молодых специалистов без опыта работы.

На фоне рекордно низкой безработицы на уровне 2,2% дефицит квалифицированных кадров продолжит оказывать существенное давление на работодателей. Профессор Кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина прогнозирует, что в 2026 году работодатели вынуждены будут существенно пересматривать подходы к привлечению и удержанию персонала, - сообщает Мегатюмень.