Эксперт: Не стоит внедрять искусственный интеллект "для галочки"

Искусственный интеллект при правильном использовании может приносить значительную пользу человечеству, в том числе в управлении ресурсами и в охране окружающей среды, - считает наш эксперт Алексей Парфун, советник генерального директора Первого канала по ИИ, вице-президент АКАР, сопредседатель комитета ИИ, эксперт РОЦИТ по ИИ и медиа.

В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru он обратил внимание на уместность повсеместного внедрения искусственного интеллекта: "Внедрять ИИ ради самого факта — бессмысленно. Считаю, что сейчас самое главное — выявить повторяющиеся процессы и задачи, которые можно автоматизировать и обрабатывать с помощью искусственного интеллекта, и приступить к их внедрению"

Он также отметил, что искусственный интеллект - это палка о двух концах. Да, он полезен - но требует гигантских энергозатрат и, возможно, дальнейшего развития атомной энергетики.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".