Применение искусственного интеллекта все больше влияет на эффективность бизнеса, считает эксперт

Искусственный интеллект трансформирует сферу обслуживания и коммуникации, что влияет на эффективность бизнеса, отмечает наш эксперт Алексей Парфун, советник генерального директора Первого канала по ИИ, вице-президент АКАР, сопредседатель комитета ИИ, эксперт РОЦИТ по ИИ и медиа.

В сфере коммуникации искусственный интеллект (чат-боты, голосовые помощники) берет на себя рутинные задачи, освобождая людей для более сложных вопросов и экономя время клиентов и компаний. "Искусственный интеллект выполнит функции оператора колл‑центров, ресепшен в отелях или салонах красоты, специалиста по бронированию проще, качественнее и быстрее, без проблем с занятым телефоном и с возможностью обработки запросов параллельно", - подчеркнул в интервью интернет-изданию NewsProm.Ru Парфун.

В качестве примера он привел ситуацию из своего опыта: "Могу судить по своей отрасли — видеопродакшну. Сейчас моя команда из десяти человек делает то, что пять лет назад могла выполнить только команда из пятидесяти. Благодаря генеративному видеопродакшну можно выпускать большой объём контента и делать по ролику в день. Раньше такие скорости было трудно представить".

В то же время эксперт констатирует, что многие профессии оказываются под угрозой исчезновения — а это повод задуматься о самообразовании.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".