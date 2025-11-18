Как бизнесу перестать бояться и начать использовать искусственный интеллект

Как любой компании, от ИП до крупной корпорации, начать использовать искусственный интеллект в своей работе для экономии ресурсов? На этот вопрос в интервью интернет-изданию NewsProm.Ru ответил наш эксперт Алексей Парфун, советник генерального директора Первого канала по ИИ, вице-президент АКАР, сопредседатель комитета ИИ, эксперт РОЦИТ по ИИ и медиа.

По словам эксперта, путь к успешному внедрению ИИ начинается с личного знакомства. Невозможно внедрять то, о чём нет чёткого понимания, ведь в этом случае легко упустить имеющиеся возможности. Для этого стоит самостоятельно "пощупать руками" различные чат-боты и сервисы, а для обучения использовать множество доступных ресурсов — видеоролики, подкасты и статьи. Как отмечает Парфун, даже несколько выходных, посвящённых такому погружению, позволят получить общее представление о том, что происходит в этой сфере.

После этого логичным шагом становится внутренний аудит бизнес-процессов. Нужно вычленить те из них, которые больше всего требуют автоматизации, и представить себе идеальную картину. Например, чтобы ИИ сортировал сотни писем в день, убирал спам и раскладывал корреспонденцию по тематическим папкам. Настройка такой системы потребует первоначальных усилий, но в итоге будет ежедневно экономить огромные объёмы времени. Этот же принцип применим и к другим рутинным задачам, будь то создание текстов или отчётов.

Эксперт отмечает, что при этом важно понимать, что внедрение ИИ — это не разовый проект, а постоянный процесс:"Технологии стремительно трансформируются. Если за ними не следить, уже через год можно обнаружить, что вы пользуетесь устаревшими, дорогими или неэффективными инструментами". Он советует следующий подход: для поддержания актуальности знаний в малом бизнесе, где нет большого коллектива, владелец или его заместитель может выделять всего час в неделю, чтобы делиться с командой находками и новыми сервисами. Такие небольшие, но регулярные усилия окупятся с лихвой. В крупных же компаниях, по мнению эксперта, необходима отдельная роль — менеджера по ИИ-трансформации, который будет амбассадором этих изменений.

Парфун также подчеркивает, что рост спроса на подобные знания создаёт серьёзный вызов для системы переобучения в масштабах всей страны. Десятки миллионов учителей, врачей^ сотрудников правоохранительных органов и так далее нуждаются в освоении новых технологий, что порождает нехватку экспертов и открывает большое будущее для консалтинговых услуг в этой области.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".