В МЧС назвали основные опасности для детей при катании с горок

Жители Тюменской области любят катание с горок, практически все горки в зимние новогодние каникулы заполнены: детям приходится стоять в очередях, чтобы, наконец, с ветерком скатиться вниз.

Управление МЧС по Тюменской области напоминает, что подниматься на горку следует только по лестнице, крепко держась за поручни. Запрещено взбираться по скату или пытаться залезть на внешние элементы конструкции. Съезжать следует только сидя, ногами вперед. Стоя, головой вперед или вдвоем на одной горке кататься нельзя.

Перед спуском ребенок должен убедиться, что внизу свободно. После съезда нужно сразу же отойти от выката, чтобы не мешать другим.

Запрещены толкание других детей, лазание по внешним конструкциям, катание на мокрой или обледенелой горке. Недопустимо использовать горку не по назначению — например, выполнять на ней акробатические трюки или привязывать посторонние предметы, - сообщает Тюменская линия.