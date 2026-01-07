Сотрудники тобольских музеев продолжают проводить мастер-классы

На новогодние и рождественские праздники Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил серию мастер-классов.

В Гостином дворе 9 января можно побывать на творческом мастер-классе по изготовлению новогодних игрушек из ваты под руководством талантливых мастеров Арт-резиденции "Vкремле". Это идеальная возможность создать что-то уникальное своими руками и добавить чуточку волшебства в праздничный декор.

Мастер-классы "Ватный мухомор" и "Фрукты из ваты". Это не просто ватные игрушки, а целая история, которую вы сможете придумать самостоятельно и добавить немного загадочности.

Также 9,10,11 января в музее "Гостиный двор" можно в 13.00 приобщиться к "Секретам кожевенного ремесла" (Красная площадь, 1, стр.3), в музейном комплексе "Дом мастеров" в 12 или 16 часов - попробовать себя в роли гончара (ул. Октябрьская, 2), а также в 12.00 и в 15.00 - изготовить игрушку их фетра в семейном музейном центре "Камелек" (Красная площадь, 1, стр.4).

6+