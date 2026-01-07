Рынок недвижимости Тюмени готовится к мягкой стабилизации в 2026 году

В 2026 году ожидается плавное снижение ставок и реформа льготных программ.

По словам руководителя агентства недвижимости Ксении Макаренко, Центробанк продолжит осторожную политику. "Это позволит рынку адаптироваться и не создавать очередных "ипотечных качелей", когда спрос взлетает, а потом резко падает", — комментирует она. Ожидается, что ключевая ставка к 2027 году стабилизируется на уровне 7-7,5%, а в наступающем году ее снижение будет постепенным.

С 1 февраля 2026 года господдержка станет более адресной. "Семейная ипотека перестанет быть инструментом для инвестиций. Государство оставит поддержку тем, кто улучшает жилищные условия", — поясняет Ксения Макаренко. Ставки планируют дифференцировать: 12% для семей с одним ребенком, 6% — с двумя и 4% для многодетных. Это, по мнению экспертов, стимулирует рождаемость, но одновременно сдержит рынок от перегрева.

Как отметили в пресс-службе одного из тюменских застройщиков, тенденция к замедлению темпов строительства сохранится. Причины — сокращение ипотечных программ, кадровый дефицит и общая осторожность игроков. "Многие застройщики уже отказались от вывода новых проектов и сосредоточились на завершении текущих объектов", — констатируют в компании.

Спрос смещается в сторону максимальной практичности. "Востребованы прежде всего эргономичные решения — без неиспользуемых зон, с четким зонированием", — отмечают в пресс-службе девелопера. Самый популярный продукт — однокомнатные квартиры площадью 35-37 кв. метров, где главным критерием является цена, - сообщает Тюменская область сегодня.