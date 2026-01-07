Луганск оставил глубокий след в памяти и сердце

Поэт и общественный деятель, член Союза писателей России Екатерина Володина в начале декабря посетила Луганскую Народную Республику в рамках федерального проекта "Литературные резиденции"

Поэтесса отметила, что ее поездка в Луганск была не просто командировкой. Она хотела привести тепло живого слова и участие, которое порой важнее материальной помощи.

По словам Екатерины Владимировны, это был "зов сердца", желание увидеть своими глазами и почувствовать на себе атмосферу города, который так часто упоминается в новостях, но чья истинная жизнь для многих остается скрытой.

В Молодежную библиотеку Луганска были переданы книги поэтессы, а также тюменский "Фронтовой сборник" – уникальное издание для школьников, объединяющее произведения писателей-фронтовиков, участников боевых действий в Афганистане, на Кавказе и СВО. Состоялась теплая встреча с библиотекарями и читателями.

Особые впечатления оставило посещение историко-мемориального музея А.Я. Пархоменко в одноименном селе. Поездка подарила знакомство с выдающимся человеком – директором музея Виктором Плескуном. Учитель украинского языка с более чем 35-летним стажем, поэт, ныне – участник СВО, он является ярким примером стойкости и мужества. Эмоционально насыщенным было общение с луганскими поэтессами Светланой Тишкиной и Еленой Заславской.

С начала спецоперации Муза (позывной Екатерины Володиной) организовала плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, сбор гуманитарной помощи бойцам. Медикаменты, продукты питания, одежда, средства гигиены, обмундирование, техника, автозапчасти и многое другое регулярно отправляются через добровольческое объединение "Тюмень православная – Донбассу" или непосредственно через бойцов, которые приезжают домой в отпуск, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Везде меня встречали как родную – ведь наша волонтерская организация хорошо известна здесь, и мы вместе делаем большое общее дело. Но, пожалуй, самым ценным, что я могла дать в этой поездке, была просто готовность слушать тех, кто пережил ужасы боевых действий. Луганск оставил в моей душе неизгладимый след, – подытожила Екатерина Владимировна.