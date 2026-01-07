Тюменцам рассказали, как правильно спать, чтобы избежать мышечных болей

Некоторые тюменцы после ночного отдыха чувствуют мышечную боль в теле. Специалист по работе с лицом и телом, тренер-преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова рассказала об особенностях правильного ночного отдыха.

– Универсальных рекомендаций нет. Каждому человеку я даю индивидуальные советы в зависимости от самочувствия и состояния здоровья. Если беспокоит онемение руки, то ее нельзя, например, подкладывать под ухо или под подушку. Защемляется нерв. Если мучают боли в шее, то нужно отрегулировать высоту подушки. Неправильное положение головы тоже может привести к защемлению. Если дискомфорт в пояснице, то нужно подложить, например, под колени какую-то подушку, чтобы разгрузить эту часть тела. Если таз нестабильный, то во сне на боку под верхнюю ногу под колено нужно тоже подложить подушку, чтобы таз не перекручивался, – рассказала эксперт.

Евгения отметила, что главным ингредиентом хорошего сна является полное расслабление. Человек не должен испытывать боли. Специалист также добавила, что наше положение во время ночного отдыха не решает индивидуальную проблему со здоровьем, с которой точно нужно разбираться, - сообщает Мегатюмень.