У ИИ на уме не Skynet, а образование. Эксперт — о настоящих целях искусственного интеллекта.

Алексей Парфун, советник генерального директора Первого канала по ИИ, вице-президент АКАР, признал, что текущая система образования не успевает за скоростью изменений в мире. Однако выход он видит не в увеличение сроков обучения, а во внедрении новых технологий, которые сделают образовательный процесс более эффективным, гибким и интересным.

По мнению эксперта, фокус должен быть на эффективности. "Я считаю, что не надо увеличивать срок обучения. Я скорее за то, чтобы повышать эффективность", — заявил он. Новые технологии, включая ИИ, могут персонально адаптировать программу под каждого ученика, сокращая время на освоение материала.

Ключевая задача — сделать так, чтобы выпускник не чувствовал себя абсолютным нулем, приходя в профессию. Интерактивные симуляторы, проектная работа с использованием актуальных инструментов и цифровые тренажеры помогут перекинуть мостик между теорией и практикой.

В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru Парфун дистанцируется от апокалиптических сценариев, подобных Skynet [искусственный интеллект, развязавший войну против человечества в фильмах о Терминаторе - прим. редакции]. Он не верит в скорое воплощение подобных фобий, называя их отдаленными и не связанными с текущим применением ИИ. "Я абсолютно убежден, что это ИИ - это новая светлая глава в истории человечества", — подчеркнул он.

Парфун отметил, что традиционная система слишком медлительна. Технологии же позволяют мгновенно обновлять контент и методы обучения, реагируя на появление новых вызовов.

Система меняет людей. Эксперт уверен, что именно современная цифровая образовательная среда, а не призывы к самосовершенствованию, сможет массово воспитать вовлеченных и проактивных специалистов.

Оптимизм Парфуна основан на вере в позитивную роль технологий. Правильное применение ИИ в образовании позволит не увеличивать годы за партой, а наполнить их актуальными знаниями и практическими навыками, делая учебу по-настоящему востребованной и сберегая важнейший ресурс - время.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".