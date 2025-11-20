Эксперт: ИИ создаст больше профессий, чем уничтожит

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) серьезно влияет на рынок труда, однако этот процесс несет в себе не только риски, но и новые возможности. Такое мнение в интервью интернет-изданию NewsProm.Ru высказал Алексей Парфун, советник генерального директора Первого канала по ИИ, вице-президент АКАР.

По словам эксперта, технологический прогресс всегда сопровождается трансформацией профессий: одни исчезают, как, например, лифтеры или телефонистки, а другие — появляются. При этом, подчеркивает Парфун, новых профессий и вакансий возникает больше, чем уходит старых.

Для иллюстрации этой тенденции эксперт привел парадокс Джеванса — экономическое явление, когда рост эффективности технологии не сокращает, а, наоборот, увеличивает потребление ресурса.

"В начале XX века появление более эффективных двигателей для локомотивов должно было, казалось бы, сократить потребление угля и количество рабочих мест. Однако на деле все стало дешевле, что привело к буму железнодорожной сети и созданию множества новых вакансий", — отметил Парфун.

Аналогичный процесс, по его словам, происходит сегодня под влиянием ИИ. Хотя некоторые профессии теряют актуальность, освободившиеся специалисты могут перейти в новые сферы, где возникает огромное количество вакансий.

Главным вызовом современности эксперт назвал необходимость быстрого переобучения. Но и здесь на помощь приходят технологии.

"Сейчас происходит демократизация образования. С помощью ИИ и телефона человек может освоить практически любую специальность, — заявил Алексей Парфун. — Искусственный интеллект составит программу обучения, проконтролирует, даст тестовые задания. При должном упорстве можно получить готовый информационный продукт — новые знания и навыки".

Таким образом, заключает эксперт, несмотря на неизбежные изменения, рынок труда не сокращается, а трансформируется, открывая путь для новых профессий и упрощая доступ к образованию для всех желающих.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".