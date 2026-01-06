Тюменский врач объяснила, как безопасно кататься на коньках

Главный внештатный специалист по первой помощи Департамента здравоохранения Тюменской области, врач с многолетним стажем на скорой Ирина Сковбель дала советы любителям коньков.

"Чем меньше рост, тем, как правило, травма легче, – объясняет эксперт. – Высокий человек не всегда может сгруппировать тело, и часто падает плашмя, даже не успев выставить руки. Руками тормозить можно, если в варежках, а без них – все сотрешь в кровь", – предупреждает доктор.

Одежда смягчает удар. Для самых осторожных и для детей есть полный комплект защиты: шлемы, наколенники, налокотники и даже специальные шорты с мягкими вставками для копчика.

Одна из частых ошибок новичков - неправильный выбор коньков. Обычно девочки и женщины катаются на фигурных, а мальчики и мужчины предпочтут хоккейные, в прокате же чаще всего будут универсальные бюджетные модели. Лезвия у хоккейных коньков закруглены по краям, имеют дугообразную форму и поэтому они касаются льда только посередине. Они менее устойчивы, зато позволят быстро разгоняться и бегать. Хоккейные коньки легче скользят, дольше едут, но остановиться на них сложнее, - сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи (г. Тюмень).

"Еще одна опасность - стихийные катки, – отмечает Сковбель - Лед на застывших водоемах неровный. Безопасно кататься можно только на подготовленных площадках".

А еще соблюдайте "ледовую дистанцию". Смотрите по сторонам, предугадывайте траектории других, не развивайте высокую скорость в толпе и не используйте наушники.

"Начинайте с бортика, не стесняйтесь пользоваться держателями для новичков, – заключает Ирина Сковбель.