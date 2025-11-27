Более 45 тысяч тюменских студентов получают профобразование в техникумах и колледжах

Свыше сорока пяти тысяч студентов Тюменской области обучаются по программам среднего профессионального образования, причем в соответствии с запросом и потребностями региональной экономики, заявил губернатор Алексанрдр Моор.
В области открыты и успешно работают три кластера федерального проекта "Профессионалитет": "Клиническая и профилактическая медицина", "Транспортная отрасль", "Машиностроение".
Обучение по этим программам обеспечивает гарантированное трудоустройство выпускников на предприятия-партнеры. А в следующем году появятся еще три кластера: "Химия", "Сельское хозяйство", "Строительство".
"Фактически происходит перезагрузка трудового потенциала региона", - подчеркнул Моор, выступая с полслением в Тюмеской облдуме.
Показатель трудоустройства выпускников в течение года после завершения учебы - 93%.
