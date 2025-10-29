В Тюмени в 2026 году начнут строить большой образовательный комплекс

Образовательный комплекс - школа, детсад и учреждение допобразования для развития творческих способностей детей планируют построить в 5 Заречном микрорайоне Тюмени, проект прошел Госэкспертизу, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на прямой линии:

Мы спроектировали большой образовательный комплекс. В него входит общеобразовательная школа на 1 400 мест, детский сад на 250 мест и и учреждение дополнительного образования, это будет творчество, музыка - на 583 места. Большой комплекс, достаточно дорогостоящий. Нсть необходимый земельный участок. Проектная документация получила положительное заключение Госэкспертизы. И сейчас мы обсуждаем с компаниями, которые ведут застройку жилья в этом микрорайоне, заключение соглашения о том, чтобы мы построили этот объект совместно. Думаю, мы договоримся, найдем в этом вопросе точки соприкосновения. В любом случае в 2026 году мы должны начать этот объект строить.