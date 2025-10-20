Дороги, образование, автобусы и ЖКХ - Моору поступило около 500 вопросов за неделю до эфира

Губернатор Тюменской области Александр Моор готовится к прямой линии, которая пройдёт 28 октября. После анонса предстоящего события в его адрес поступило почти 500 вопросов и более 600 комментариев в соцсетях. Самые частые темы – дороги, образование, общественный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, сообщил Моор.

ГУбернатор отметил, что особенно активно в этом году звонят на короткий номер 122. ЧТобы оставить вопрос, достаточно сказать "прямая линия" – и система сразу соединит с оператором.

Трансляцию прямой линии можно будет посмотреть в соцсетях и на телеканалах: "Тюменское время" (21 кнопка, 17:00 и повтор в 21:00), "TVOЯ Тюмень" (22 кнопка, 17:00), ОТР (9 кнопка, 17:00), "Тобольское время" (22 кнопка, 17:00).