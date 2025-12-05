Восстановленный фильм "Конек-Горбунок" покажут в Тюмени

Тюмень и Тобольск увидят восстановленный Госфильмофондом России фильм "Конек-Горбунок" 1941 года.

В Тюмени показ в ретро-фильма впервые пройдет 5 декабря в ДК "Нефтяник", затем его представят жителям Тобольска.

В рамках мероприятия состоится автограф-сессия и презентация от создателей проекта реставрации. Тюменской области передадут в дар флешку с восстановленной версией картины и оригинальную афишу того времени.