Власти тюменского села выплатят пострадавшей от бродячей собаки девочке 200 тыс рублей

В октябре 2024 года 5-летняя девочка со старшим братом пошла в магазин в селе Нижняя Тавда. Около магазина на нее напала бродячая собака и покусала за шею и лицо до глубоких ран. Мать пострадавшей написала заявление в прократуру, после этого суд обязал муниципалитет выплатить 200 тысяч рублей девочке.

Искусанного ребенка пришлось оперировать, под наблюдением врачей на больничной койке она провела более месяца. Оставшиеся на лице шрамы требуют дальнейшего лечения и приносят нравственные страдания девочке.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщили в облпрокуратуре.