Четыре региона проходят в Тюмени стажировку по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

10:09 04 декабря 2025
Профессиональная стажировочная площадка Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 5 декабря работает в Тюмени, в мероприятии участвуют специалисты из Тюменской, Иркутской, Ленинградской, Курганской и Томской областей. 

В первый день они выстраивали эффективную систему помощи. Центральным событием стал круглый стол на тему "Региональная модель межведомственного взаимодействия при оказании помощи семьям с детьми", где был представлен уникальный опыт Тюменской области. Эксперты из разных ведомств детально разобрали тюменскую модель работы. 

Вместе с зампредседателя Комиссии по делам несовершеннолетних при губернаторе Тюменской области Марией Моревой участники обсудили важность единого подхода для профилактики детских правонарушений и семейного неблагополучия. 

Замдиректора регионального центра "Семья" Алена Матюханова представила региональные принципы партнерства и командной работы, а директор Центра обеспечения мер социальной поддержки Ольга Корнилаева поделилась опытом применения социального контракта, подчеркнув его роль не просто как меры материальной поддержки, а как эффективного стимула для выхода семьи из трудной жизненной ситуации. 

Гости также смогли познакомиться с работой регионального центра "Семья" во время экскурсии по учреждению. 

