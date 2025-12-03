Школа Тобольска после вмешательства властей примет девочку из Казахстана на обучение

Переехавшей из Казахстана в Тобольск семье удалось решить проблему с устройством в школу девочки, у которой в сентябре возникли проблемы со сдачей языкового теста. После шумихи в СМИ власти оперативно включились в решение этого вопроса.

"Сегодня познакомился с семьёй Блаженских, в этом году они переехали из Казахстана в Тобольск. Разговор получился интересным и серьёзным, ведь дети, их будущее и возможности — очень важный вопрос. Совместно с коллегами из федеральных органов мы разобрались в ситуации, нам удалось найти решение в рамках правого поля. С завтрашнего дня Таисия приступает к обучению в одной из школ Тобольска", - сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своем тг-канале.

В семье трое детей, старший оканчивает школы по прежнему месту жительства, по младшей решается вопрос гражданства - ее устроят в детсад.

"Продолжим обеспечивать необходимые условия для адаптации семьи в нашем городе. Важно, чтобы каждый чувствовал себя здесь защищенным", - пообещал Вагин.