Экс-депутат Тюменской гордумы Осипов возглавил департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры

Бывший зампредседателя Тюменской гордумы, единоросс Дмитрий Осипов, досрочно сложивший с себя полномочия депутата, занял пост в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.

"На должность директора департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры с 1 декабря назначен Дмитрий Александрович Осипов. Рассчитываю на опыт и профессионализм Дмитрия Александровича, пожелал успехов в работе", - сообщил губернатор Руслан Кухарук.