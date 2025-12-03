Экс-депутат Тюменской гордумы Осипов возглавил департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры

14:20 02 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Бывший зампредседателя Тюменской гордумы, единоросс Дмитрий Осипов, досрочно сложивший с себя полномочия депутата, занял пост в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.

"На должность директора департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры с 1 декабря назначен Дмитрий Александрович Осипов. Рассчитываю на опыт и профессионализм Дмитрия Александровича, пожелал успехов в работе", - сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Теги: назначения , Руслан Кухарук , ХМАО-Югра
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025