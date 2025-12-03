Сервис оплаты по QR-коду в Китае планирует запустить ВТБ в 2026 году

О планах по расширению популярного сервиса на ключевой азиатский рынок сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24" в рамках 16-го инвестфорума "Россия зовет!".

"Сегодня такой QR-код уже работает в ряде стран. Следующий такой важный для нас рынок – это Китай. Мы над этим работаем. Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику", — отметил Андрей Костин.



Рост туристического потока между странами связан с безвизовым режимом. Недавно появилась технология оплаты по QR-коду во Вьетнаме, используя локальную платежную инфраструктуру. "Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR… и у нас более, по-моему, 3 000 точек по Вьетнаму. Наверное, требуется больше еще, и мы будем в этом плане дальше работать", — сказал Андрей Костин.



Пользователи смогут мгновенно оплачивать покупки в крупнейших точках продаж, просто наведя камеру через онлайн-банк на QR-код на чеке или терминале магазина.