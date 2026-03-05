Эколог Владимир Лифатьев: "Бережливость — это новая норма разумного потребления"

Член Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ, блогер и эколог Владимир Лифатьев рассказал о ключевой роли общественных инициатив в решении экологических проблем. По его словам, именно общество зачастую является источником практических идей и инноваций, которые помогают бережнее относиться к природе.

- Как воспитать в ребенке осознанное и бережное отношение к ресурсам, не скатываясь в скупость?

- Ключевых принципа два. Первый - подавать личный пример. Дети учатся, глядя на взрослых. Если родители экономят воду, сортируют отходы и разумно подходят к покупкам, это становится для ребенка нормой.

Второе - объяснять логику своих действий. Бережливость — это не только про сдачу макулатуры. Важно рассказывать, почему мы выключаем свет, зачем используем вещи повторно и к чему приводит бездумное потребление.

Вот пример из Челябинска. После рекультивации местной свалки инженеры не остановились на простом сжигании выделяемого ей газа. Они начали преобразовывать его в электроэнергию, получая 5 мегаватт. Затем они нашли применение и мусорному фильтрату — жидкости, образующейся при разложении отходов. С помощью системы обратного осмоса из нее стали добывать воду.

Имея воду и электричество, они поставили несколько ангаров гидропоники и выращивают цветы на весь город-миллионник Челябинск. Казалось бы, закрытая свалка, но она дает и электроэнергию и воду.

Этот проект — яркий пример научного подхода к вторичному использованию ресурсов, который должен стать нормой жизни.

Со временем бережное отношение к планете станет важным критерием оценки личности. Современный человек смотрит на будущее развитие планеты. Это уже некоторый архетип восприятия человека.

Формируя у детей экологичное сознание через личный пример и объяснения, мы воспитываем не скупердяев, а ответственных людей, чьи действия направлены на устойчивое развитие и сохранение ресурсов для будущих поколений.

- Как вы думаете, насколько важно сегодня формирование в обществе культуры осознанного потребления и эффективного управления ресурсами?

- Общество зачастую является источником практических идей и инноваций, которые помогают бережнее относиться к природе.

Вспомните ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, где я, кстати, был одним из первых экспертов на месте происшествия. Спустя почти год после аварии большинство эффективных решений были разработаны непосредственно активистами и волонтерами.

Большинство ноу-хау, которое применялось там на территории, было разработано активистами, волонтерами и просто неравнодушными людьми

Среди конкретных разработок я бы выделил специальные заградительные сети для сбора мазута на всех глубинах, которые не мешают движению волн, десятки видов механизмов для просеивания песка, загрязненного нефтепродуктами.

Таким образом, даже трагические события могут быть использованы для наработки "экологического капитала". Чрезвычайные ситуации, в отличие от эволюционного пути, толкают общество к революционному типу развития, стимулируя быстрый поиск и апробацию новых решений.

Эта практика подтверждает важность работы Общественной палаты РФ по тиражированию успешных региональных инициатив, рожденных в гражданской среде.

- Можете назвать три экологические привычки, которые могут стать нормой для россиян в ближайшие годы?

- Экологичное потребление — это не сложно. Есть три простые, но эффективные привычки, которые способен выработать каждый и которые уже сейчас меняют отношение к ресурсам и формируют бережливое потребление.

Первое и обязательное правило — всегда читать этикетки на том, что вы покупаете. Обращайте внимание не только на состав продуктов, но и на тип пластика, из которого сделана упаковка. Например, крышечки у кофе могут быть как из перерабатываемого, так и из неперерабатываемого материала. Осознанный выбор в пользу перерабатываемой упаковки — это прямой вклад в сокращение отходов.

Второе - это сортировка отходов, важная и уже доступная во многих городах привычка. Если у вас есть такая возможность, разделяйте перерабатываемые материалы (пластик, бумага, стекло, металл) и неперерабатываемый мусор. Это простое действие значительно облегчает процесс переработки и снижает нагрузку на свалки.

Третий ключевой принцип — не выбрасывать вещи просто так, давать им вторую жизнь через осознанное потребление. Прежде чем расстаться с надоевшей или слегка поврежденной одеждой, техникой или мебелью, подумайте, можно ли ее починить или отдать тому, кому она нужна.

Бережливость — это не экономия, а новая норма разумного потребления. У меня в какой-то момент стали протираться джинсы. Таких у меня накопилось 15, но я их не выкидывал. Потому что я точно знаю, что, для покраски одних джинс нужно потратить полтора кубометра воды. И я однажды загрузил всю машину этими джинсами, отвез их в починку, и мне их все починили. И у меня появилось еще плюс 15 джинсов, которые я ношу. Стал ли я, как человек, хуже от того, что нашел заштопанные джинсы? Наверное, нет, как человек, я хуже не стал. Мог ли я выбрасывать их и каждый раз покупать себе новые? Да, конечно, мог. Я могу себе это позволить. Но зачем, если этой вещи можно дать вторую жизнь и сохранить 20-25 кубометров воды.

Я уверен, что бережное отношение к вещам, их ремонт и продление срока службы — это мощный инструмент для сокращения нерационального потребления и формирования экологической культуры человека будущего.

- Насколько важна бережливость для экологии?

- Мы живем на единственной планете, и второй у нас не будет. Когда мы говорим о бережливости к ресурсам, к окружающей среде и в целом к природе, мы говорим только об одном — о том, что мы хотим сохранить эту планету хоть чуть-чуть подольше.

Убежден, что ответственное отношение к природе, вторичной переработке и гармоничному использованию ресурсов не должно восприниматься как некая "изысканная причуда". Это должно стать такой же прописной истиной, как мытье рук перед едой или закрытие окна в холодную погоду.

На нашем обществе лежит ответственность, в противном случае мы рискуем передать следующим поколениям планету в худшем состоянии, чем получили ее сами, тем самым ухудшив условия жизни для собственных детей и внуков.

Просто потому, что по-другому мы, конечно, не сохраним эту планету.

Напоминаю, это интервью записано при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", который реализует Фонд "Соработничество".