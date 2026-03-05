Губернатор Моор вручил тюменцам госнаграды

Государственные награды и поощрения по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, а также региональные награды вручил жителям Тюменской области губернатор Александр Моор.
В числе награжденных – сотрудники ведущих предприятий региона - "ЮТэйр-Инжиниринг", "Фармасинтез-Тюмень", "СибБурМаш", РЖД и других, а также работники здравоохранения, образования и науки, агропромышленного комплекса, правоохранительных органов и спортивной сферы.
Врач городской поликлиники № 3 Александр Косинов удостоен Благодарности Президента РФ. Уже несколько раз он побывал в командировках: проводил осмотры детей в новых регионах – в Запорожской и Херсонской областях, а также на регулярной основе работает в больницах подшефного Тюменской области Краснодона.
Указом Президента РФ почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации" присвоено директору Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Маргарите Бабушкиной. Под её руководством центр вошёл в пилотный проект развития системы долговременного ухода в рамках национального проекта "Демография" (с 2025 года – нацпроект "Семья").
Александр Моор:
От всего сердца благодарю земляков за добросовестную работу на благо Тюменской области и страны! Ежедневно вы продолжаете славную трудовую историю региона, делаете его сильнее и комфортнее для жизни.
