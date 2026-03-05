Тюменских чиновников наградили за подготовку к празднованию 80-й годовщины Великой Победы

Заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Борис Кириллов вручил памятные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также благодарности руководителя администрации президента России за значительный вклад в подготовку мероприятий, связанных с празднованием юбилея Победы, мемориальную работу, а также патриотическое воспитание молодежи.

"Сегодняшние награды это знак признательности за вашу активную гражданскую позицию и преданность исторической памяти", - отметил кириллов.

Памятных медалей удостоились:

вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских;

председатель Тюменской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов Степан Киричук;

главный режиссер и художественный руководитель главных региональных праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы Евгений Негинский;

заместитель генерального директора по телевизионному производству "Сибинформбюро" Анна Скорнякова;

заместитель директора Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Ольга Тарасова;

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Георгий Семенов;

директор центра "Аванпост" Николай Савченко;

и. о. генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Олег Машуков.

Благодарность администрации президента России объявлена главам

Тюмени, Ишима и Заводоуковского округа Максиму Афанасьеву, Федору Шишкину и Светлане Касеновой, начальнику организационного отдела аппарата губернатора Тюменской области Владимиру Шарашину, главному специалисту отдела кадровой работы аппарата губернатора Тюменской области Яне Шалыгиной.