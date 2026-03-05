Рефинансирование может стать драйвером кредитования в этом году

На фоне тренда к смягчению денежно-кредитной политики банки запускают рефинансирование потребительских кредитов. Теперь можно объединить до шести кредитов в разных банках по ставке ниже ключевой.

Рефинансирование ориентировано на заемщиков, которые брали потребительские, автокредиты в период высоких ставок, имеют задолженность по кредитным картам и сейчас планируют снизить долговую нагрузку. Правда, условия распространяются на займы без просроченной задолженности.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

На фоне смягчения политики Центрального банка у заемщиков, которые брали кредиты на пике ставок, появилась реальная возможность снизить ежемесячный платеж и переплату. Этот запрос уже формируется, и люди начинают искать варианты, как оптимизировать расходы. По нашим оценкам, в этом году рефинансирование будет одним из драйверов потребкредитования. По итогам 2026 года прогнозируем рост рынка в 1,6 раза - до 5,7 трлн рублей.

Кроме того, ряд банков перестали требовать предоставления дополнительных документов по рефинансируемым кредитам. Оформить заявку и получить решение возможно дистанционно. За последние два месяца банки уже трижды снижали ставки по кредитам наличными.