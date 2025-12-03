В Тюмени на сутки отключат теплоснабжение 46 многоквартирных домов

Прекращение подачи теплоэнергии связано с тем, что 3 декабря при плановом обходе подземной теплосети диаметром 530 мм на участке от 9К1а до 16К1 обнаружены признаки технологического дефекта трубопровода, ведущего к подтоплению канала теплосети, сообщила администрации города со ссылкой на данные в УСТЭК.

"В целях предотвращения выхода теплоносителя на поверхность и связанных с этим негативных последствий, декабря с 9:00 УСТЭК проведет работы по поиску и устранению возможного повреждения тепловой сети. В период проведения работ будет полностью ограничена подача тепловой энергии потребителям. Под отключение попадут 46 многоквартирных домов, 2 прочих потребителя. Планируемое время окончания работ – 8:00 5 декабря", - говорится в сообщении.