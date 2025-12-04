Спасенный в Тюмени итальянец скончался на родине

Гостивший в Тюмени в июле этого года, впавший в кому и реанимированный тюменскими врачами итальянец Джанфранко Сурачи умер в Турине через 25 дней после возвращения из России, об этом в соцсетях написала его супруга – уроженка Тюмени Галина.

Ранее сообщалось, что у мужчины остановилось сердце, врачи ОКБ-1 84 дня боролись за его жизнь, в октябре он был транспортирован в Турин. 15 ноября он ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Об уходе мужа Галина написала в ВК ОКБ-1 комментарии к посту о лечении Джанфранко:

Милые мои.... 💗😪... Благодарю вас ещё раз за то, что у меня была возможность приходить в реанимацию все эти дни и держать за руку моего мужа. Разговаривать с ним. И надеяться... на чудо, на провидение... Такой поддержки от врачей и руководства больницы у меня никогда и ни от кого не было.. Вы помните проблемы со страховой и другое... В Турине мой муж продержался всего 25 дней.... И у него там начались такие осложнения в ближайшие дни после перелёта, каких не было за все время нахождения в Тюмени... От имени сестры моего мужа Терезы передаю вам всем слова благодарности... Люблю вас всех, ценю и благодарю. С безграничным уважением к вам Галина Анатольевна.

По данным Федерального центра медицины катастроф, тюменским медикам удалось спасти пациента, но его состояние оставалось очень тяжелым - врачи боролись за стабилизацию его здоровья. Санитарно-авиационная эвакуация мужчины на родину была организована по просьбе родственников. Сначала его регулярным рейсом, где были созданы все условия для транспортировки такого больного, в сопровождении бригады медиков из Тюмени доставили в Анталию (Турция) и 21 октября передали турецким коллегам, которые обеспечили его дальнейшую эвакуацию в Италию.