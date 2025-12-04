Вокруг Тюмени в 2027 году замкнут кольцо водовода  

Вокруг Тюмени строится магистральный водопровод диаметром 1000 мм и протяженностью 30 километров. 18 из 30 километров уже построено, полностью завершить раоты планируют в 2027 году.
Строительство ведёт компания "Росводоканал Тюмень". Трубопровод берет начало от кольца улиц Монтажников - Федюнинского и протянется до Велижанского тракта. Сложность проекта в том, что трубопровод несколько раз пересекает федеральную автомагистраль, железнодорожные пути и реку Туру.
"Объект сам по себе технологически сложный, потому что мы несколько раз пересекаем федеральную дорогу, пересекаем железную дорогу, будет дюкерный переход через реку Тура", - рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Тюмень" Александр Волков.
Строительство идёт методом горизонтально-направленного бурения. Специалисты монтируют плети по 350 метров, которые затягивают под землю. Кольцевой водовод соединится с проектируемой третьей ниткой до Велижанской водоочистной станции.
Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев:
Мы проводим работу по беспрецедентному проекту для Тюменской области в сфере ЖКХ. Это строительство водовода для Тюменской агломерации, который, в целом, насчитывает свыше 56 км. Это и завершение строительства кольцевого водовода вокруг Тюмени, и третья нитка на Велижанскую водоочистную станцию. Для того, чтобы повысить надёжность системы и обеспечить водой растущую Тюменскую агломерацию. Появляются перспективные территории застройки, и всем нужна чистая питьевая вода.
Проект реализуется по концессии между правительством Тюменской области, администрацией Тюмени и "Росводоканал Тюмень". Для ускоренного строительства участка водовода протяжённостью 11 км привлечены средства казначейского инфраструктурного кредита.
