Моор прокомментировал внедрение в школах Тюменской области средневзвешенных оценок

Внедрение в школах Тюменской области средневзвешенных оценок - с этого вопроса, ставшего резонансным и дот сих пор активно обсуждаемым родительским сообществом, началась прямая линия губернатора Александра Моора.

Александр Моор отметил, что решение было взвешенным, система тестировалась в течение прошлого года в 10 школах, результат был положительным - успеваемость детей улучшилась. "Я для себя делаю выбор в пользу реальных знаний ребенка", - подчеркнул губернатор.

В беседе с журналистами обсуждалось, что дети активно используют ИИ для подготовки домашних заданий, но на экзамене интернет не поможет - придется рассчитывать на свои знания. Усиление веса оценок за контрольные и самостоятельные работы помогают оценить реальные знания ученика.

Моор отметил, что педагоги Тюменской области тщательно изучили опыт и практику введения средневзвешенных оценок в более 20-ти регионах страны.