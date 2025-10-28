Губернатор Моор во вторник проведет прямую линию по вопросам от жителей Тюменской области

Прямая линия губернатора Александра Моора начнётся в 17:00 сегодня, 28 октября. На ней глава региона ответит на поступившие от населения вопросы, касающиеся разных тем - от благоустройства и транспорта до медицины и поддержки семей.

Прямая трансляция пройдёт в соцсетях губернатора и на каналах: "Тюменское время" – 21 кнопка, в 17:00 и повтор в 21:00. "TVOЯ Тюмень" – 22 кнопка, в 17:00. ОТР – 9 кнопка, в 17:00. "Тобольское время" – 22 кнопка, в 17:00. "Ишимское время" – 24 кнопка.

Также можно будет услышать эфир на радиостанциях "Диполь-FM" и "Радио 7".