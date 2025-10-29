Около 240 сел и деревень Тюменской области будут газифицированы до 20028 года

Тюменская область активно газифицирует населённые пункты, где газа пока нет. В планах по газификации строительство 2 277 км сетей газоснабжения до 2028 года. Газификацией будут охвачены еще 236 таких населенных пунктов, сообщил губернатор Александр Моор на прямой линии.

Найти населённый пункт, где газа пока нет, и уточнить сроки работ можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Второе направление, по которому работает регион, - социальная догазификация. Программа была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В неё включаются жилые дома в населённых пунктах, куда проведён газ. Позже эти правила распространили на СНТ, входящие в границы посёлков. Планы догазификации можно увидеть на портале Единого оператора. Там же будут подгружены планы по догазификации СНТ.

Александр Моор:

Газификация СНТ — более сложный вопрос, чем подведение газа к отдельным домовладениям, поскольку СНТ плотно застроены и нужно дополнительное время для разработки проекта. Перечень СНТ доутверждается. График будет составлен по годам, с ним также можно будет ознакомиться на портале Единого оператора. И по каждому СНТ, их на текущий момент в плане-графике больше 150, Вы сможете увидеть год, в котором это будет сделано.

Губернатор напомнил, что регион помогает газифицировать дома многодетным семьям, семьям ветеранов СВО и другим категориям граждан для газификации домов - в регионе 49 категорий населения могут получить до 156 тысяч рулей из областного бюджета на оплату внутридомового газового оборудования.

Строительство газовой трубы до участка в рамках догазификации выполняют бесплатно. Для включения домов в СНТ в план-график требуется соблюдение ряда условий: дома должны быть предназначены для постоянного проживания; у заявителей должны быть права собственности на садовые земельные участки и расположенные на них домовладения; необходим протокол общего собрания членов СНТ, содержащий решение о проведении догазификации, напоминают в департаменте ЖКХ ТО.