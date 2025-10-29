На прямую линию губернатора принято 1682 вопроса

28 октября губернатор Тюменской области Александр Моор провел прямую линию, ответив почти за два часа на 35 самых актуальных вопросов. В целом Центр управления регионом принял 1682 звонков и комментариев, оставленных пользователями для прямого эфира с губернатором. Сообщения поступали даже после завершения прямой линии.
Глава региона Александр Моор:
На каждый вопрос будет дан ответ. Благодарю специалистов, которые принимали и обрабатывали обращения, обеспечили техническую связь, а также - медиахолдинг "Сибинформбюро" за предоставление площадки.
Наибольшее число сообщений от жителей касалось системы оценок в школах, рост тарифов, реконструкция дорог, строительство социальных объектов.
