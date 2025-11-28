Три поликлиники и пять ФАПов в Тюменской области откроется до нового года

18:00 27 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: В 2026 году в Тюменской области откроют 4 крупные, 4 небольшие школы и детсад

Три новые поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Тюменской области до конца этого года, в следующем году в Ишиме завершится строительство большой и долгожданной поликлиники, сообщил губернатор Александр Моор 

Новые поликлиники до конца этого года заработают в поселке Богандинском, в подгорной части Тобольске и на улице Авторемонтной в Тюмени. Пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в муниципалитетах. В 2026 году в регионе установят три модульных здания врачебных амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В городе Ишиме завершится возведение крупной поликлиники, лечиться в ней смогут в том числе и жители соседних муниципалитетов. В Перинатальный центр Тюмени поступит более 200 единиц передового реанимационного оборудования.

Теги: Александр Моор , здравоохранение , послание губернатора
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025