Три поликлиники и пять ФАПов в Тюменской области откроется до нового года

Три новые поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Тюменской области до конца этого года, в следующем году в Ишиме завершится строительство большой и долгожданной поликлиники, сообщил губернатор Александр Моор

Новые поликлиники до конца этого года заработают в поселке Богандинском, в подгорной части Тобольске и на улице Авторемонтной в Тюмени. Пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в муниципалитетах. В 2026 году в регионе установят три модульных здания врачебных амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В городе Ишиме завершится возведение крупной поликлиники, лечиться в ней смогут в том числе и жители соседних муниципалитетов. В Перинатальный центр Тюмени поступит более 200 единиц передового реанимационного оборудования.