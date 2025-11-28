В 2026 году в Тюменской области откроют 4 крупные, 4 небольшие школы и детсад

В 2026 году предстоит ввести четыре крупные школы, более чем на тысячу мест каждая. Они расположены там, где потребность в них больше всего – в Тюмени и Тюменском муниципальном округе. Будут открыты и четыре небольшие, но очень нужные школы в Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском округах. А в новом жилом комплексе "Ново-Комарово" – детский сад на 520 мест, сообщил губернатор Александр Моор, выступая в региональном парламенте с посланием "О положении дел в области и перспективах её развития".

В этом году тоже была проведена большая работа - открыли или ввели в эксплуатацию после капитального ремонта пять школ в пяти разных муниципальных округах, два детских сада, большой комплекс школа-сад в поселке Московском, новый учебно-лабораторный корпус Тюменского государственного университета.





