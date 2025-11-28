Бюджет Тюменской области на 2026 год утвержден в размере свыше 288 млрд рублей

Бюджет Тюменской области на 2026 год принят. Доходы бюджета запланированы в сумме более 253 млрд рублей, расходы – свыше 288 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Моор.

"Несмотря на все сложности, бюджет сохраняет социальную направленность и ориентирован на дальнейшее развитие региона. Дефицит бюджета не помешает нам в полном объеме выполнить все обязательства по оказанию помощи социально незащищенным землякам и поддержке участников СВО и их семей. Все социальные и инфраструктурные объекты, возведение которых мы начали, будут введены в строй. Ни одну стройку не бросим. Средства на образование и здравоохранение предусмотрены в бюджете в необходимом объеме", - подчеркнул Моор.

Дефицит бюджета запланирован в 35 млрд рублей, поэтому в нем предусмотрена возможность привлечения кредитных средств. До нынешнего года регион обходится своими ресурсами и не использовал этот финансовый инструмент.

"По независимым оценкам, у Тюменской области высокий кредитный рейтинг. А значит, и условия предоставления средств будут выгодными для нас. И главное – кредиты, которые получит регион, не станут бременем для жителей. Кредиты понадобятся не для удовлетворения первоочередных нужд – на это нам хватит собственных доходов. Цель заимствований – не останавливать развитие региона. Эффективно используя денежные средства, мы будем твердо следовать стратегическим приоритетам. Наша главная цель – реальное повышение качества жизни людей – остается неизменной", - пояснил ситуацию Моор.