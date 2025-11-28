Югра приняла бюджет-2026 с расходами более 478,7 млрд рублей

11:00 28 ноября 2025
Фото из тг-канала Руслана Кухарука

На заседании Думы Югры 27 ноября утвержден проект закона о бюджете округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", согласно документу доходы округа в следующем году оцениваются в 419,559 млрд, расходы  - в 478,508 млрд рублей.

"Главный финансовый документ региона по-прежнему отличается своей социальной направленностью, полностью отвечая запросам жителей региона", - подчеркнул губернатор округа Руслан Кухарук.

