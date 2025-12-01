За выходные на тюменских дорогах в ДТП пострадали 16 человек

На дорогах в Тюменской области за выходные произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в них получили ранения 16 человек. Три ДТП произошло на федеральных автодорогах. Вчера на 324-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансейск столкнулись BMW и Skoda. Предварительно 38-летний житель Сургута на BMW выехал на встречную полосу. В аварии ранены и водитель второй иномарки - 53-летний житель Омска.

