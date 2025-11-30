Экспонаты Тобольского музея-заповедника отправятся в Новосибирск

Уникальные предметы археологического фонда Тобольского музея-заповедника представят в Новосибирске на выставке "Сны Сибири". Масштабный проект, посвященный археологии и искусству, будет реализован с 27 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года в Новосибирском государственном художественном музее Фондом развития науки и культуры "Таволга" при поддержке Министерства культуры РФ в рамках Национального проекта "Семья".

Впервые "Сны Сибири" были представлены в 2022 году в Государственном историческом музее в Москве. В 2024 году выставку принимали главные музеи Владивостока и Красноярска, где ее посетили более 110 000 человек. В Красноярске Тобольский музей-заповедник представлял бронзовые зеркала с антропоморфными изображениями эпохи раннего железа из знаменитого Истяцкого клада.

Вниманию гостей "Снов Сибири" также будут представлены предметы из Тобольска. Это художественные изделия бронзового литья, такие как личины с зооморфными и орнитоморфными элементами и так называемый "летящий змей", относящиеся к кулайской археологической культуре раннего железного века, а также деревянное изображение воина эпохи средневековья. В открытии выставочного проекта в Новосибирском государственном художественном музее примет участие руководитель Отдела учета, хранения и популяризации музейных фондов Тобольского музея-заповедника, кандидат исторических наук Игорь Балюнов.

По словам организаторов, в 2025 году акцент выставки "Сны Сибири" будет сделан на культуру и искусство древних народов лесной и лесостепной зон – от Приуралья до Западной Сибири. В экспозиции можно будет увидеть около 100 археологических артефактов из федеральных и региональных музеев, большая часть которых ранее никогда не покидала музейные фонды.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.