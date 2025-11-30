13 место занимает Тюмень в рейтинге "Город России-2025"

Остается 1 месяц до окончания ежегодного народного голосования "Город России. Национальный выбор". Итоги будут подведены 31 декабря в 12 часов по московскому времени. За оставшееся время Тюмень может улучшить свои позиции.

Сейчас Тюмень на 13 месте в списке из 87 городов. Областной центр получил около 20 тысяч голосов, но может финишировать в топ-10.

Голосование проходит на официальном сайте город-россии.рф. Для процедуры надо выбрать город и расположить три картинки вертикально, подтверждая выбор. Регистраций, смс-подтверждений не требуется. Возрастных ограничений нет (0+). С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Как выяснил "Вслух.ру", сейчас Тюмень лидирует вреди городов Уральского федерального округа. Екатеринбург на 28 месте, Ханты-Мансийск – на 31-м, Челябинск – на 35-м, Курган – на 48-м, Салехард – на 61-м, - сообщает Вслух.ру.