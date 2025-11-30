Трофеи саперов, обезвреженные в Тюменской области, показали школьникам

День открытых дверей провели сотрудники мобильного отряда особого назначения "Вепрь" управления Росгвардии по Тюменской области.

Базу спецподразделения посетили более 100 воспитанников регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", а также учащиеся школы № 37 областной столицы, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Школьники познакомились с биографией генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского, свыше 18 лет командовавшего внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии.

В музее бойцы рассказали о прославленной истории Росгвардии, задачах спецподразделения, о подвигах сотрудников отряда, которые ценой своей жизни исполнили служебный долг.

В учебном классе ребята примерили на себя средства индивидуальной защиты росгвардейцев, познакомились с трофеями саперов и взрывотехников, найденными и обезвреженными на территории Тюменской области. Стражи правопорядка напомнили о неукоснительном соблюдении антитеррористических мер безопасности и довели порядок действий при обнаружении подозрительных предметов.

Увлекательным стало знакомство с кинологом ОМОН и его четвероногим напарником, которые продемонстрировали свои умения и навыки дрессировки в мино-розыскном направлении деятельности, - сообщает Тюменская линия.