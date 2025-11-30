Об особенностях кремации рассказали тюменцам

Вокруг кремации сложилось множество мифов и пугающих историй, которые часто влияют на принятие решения. Специалисты ритуальной службы объяснили, где правда, а где – чистый вымысел.

После кремации могут выдать чужой прах. Это один из самых распространенных страхов. На деле в крематориях действует строгая система идентификации.

– При поступлении гроба с телом к нему и урне для праха крепятся несъемные талоны с одним и тем же номером, – объясняет церемониймейстер Валерий Стародубов. – Это делается в присутствии родственников или доверенного лица. Печь рассчитана только на один гроб, поэтому любая путаница исключена.

Многие ошибочно полагают, что сжигают только тело. Но это не так. При кремации сжигают тело в только гробу, помимо эстетических и моральных соображений, этого требуют санитарные нормы.

Это не больше, чем пустой страх. Экологические нормы при работе крематория строго соблюдаются. Вопреки опасениям, современные крематории работают при таких высоких температурах (около 900–1000 градусов), что запах и дым не образуются, или же они полностью нейтрализуются системой фильтрации. Единственное, чем может пахнуть в крематории – это ладан или моющее средство, - сообщает Тюменская область сегодня.